انتهاك جديد.. الصين تصادر ملايين الدولارات من ممتلكات الإيغور

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - صادرت إن الصين عشرات الملايين من الدولارات من ممتلكات وأصول معتقلي أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ، وفقا لما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وذكرت الصحيفة أن محاكم شينجيانغ شمال غرب الصين صادرت ما لا يقل عن 150 أصلا تتراوح من الأجهزة المنزلية إلى العقارات وأسهم الشركات وعرضتها في مزاد علني على مواقع التجارة الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المصادرة تعود إلى 21 شخصا من أقلية الإيغور وتبلغ قيمتها الإجمالية 84.8 مليون دولار.

ولم ترد حكومة شينجيانغ على طلب الصحيفة الأميركية للتعليق.

في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات، وفقا لـ “وول ستريت جورنال”.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.

إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم للتعرض للتدمير.

كان من بين العقارات المعروضة للبيع بالمزاد مبنى من أربعة طوابق في غرب مدينة كاشغر، بالقرب من أهم معلم في المدينة، وهو مسجد عيد كاه الذي يبلغ عمره حوالي 600 عام.

ويملك المبنى لرجل أعمال ثري ينتمي للإيغور يدعى عبدالجليل هليل المعتقل منذ عام 2017 بتهمة تمويل أنشطة إرهابية.

في العام 2018، حُكم على هليل بالسجن 14 عاما وتمت مصادرة 11 مليون دولار من ممتلكاته الشخصية.

في أكتوبر 2020، فاز رجل يدعى تشين تشوهونج بالمزايدة لبناء المبنى الذي كان يملكه هليل بالقرب من المسجد، وحصل عليه مقابل 8.3 مليون دولار.

كما هو الحال في الولايات المتحدة، يمكّن القانون الصيني السلطات من مصادرة الأصول وبيعها لبعض النزاعات المدنية والتهم الجنائية.

قالت مديرة مشروع الإيغور لحقوق الإنسان، نيكول مورجريت، “ربما يكون هذا مجرد غيض من فيض”.

يشير تحليل “وول ستريت جورنال” لسجلات الشركات في مدينة هوتان – موطن العديد من مطوري العقارات الإيغور البارزين – إلى أن أوامر السلطات بتجميد أصول رواد الأعمال الذين ينتمون لهذه الأقلية، زادت بشكل حاد في عام 2018، بعد عام واحد من بدء سلطات شينجيانغ الحملة الجماعية ضد الأقليات المسلمة.