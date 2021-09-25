مقتل 8 جنود في ثاني هجوم داعشي خلال أسبوعين بنيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 8 جنود على الأقل وأصيب آخرون أو باتوا في عداد المفقودين في كمين نُسب إلى تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق نيجيريا.



وقال مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس، إن الإرهابيين أطلقوا صواريخ على موكب عسكري كان يتجوّل في مدينة ديكوا ومارتي في شرق بورنو.

وأوضح ضابط عسكري للوكالة، أن "الإرهابيين هاجموا موكبا بقاذفات صواريخ وتسببوا بمقتل ثمانية جنود. وهناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".

وأضاف أن 8 جنود آخرين، إضافة إلى عنصر من مليشيا موالية للحكومة منخرطة في مكافحة الإلاهاريين، أُصيبوا بجروح.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الإرهابيون استولوا على آليتين عسكريتين وأضرموا النار بثلاث آليات أخرى.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي يشنّه تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا خلال أسبوعين ضد القوات المسلحة النيجيرية التي تواجه صعوبات في التغلب على تمرد أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل خلال 12 عاماً.

ومنذ عشرة أيام، قُتل 16 جندياً على الأقل وعنصران من مليشيا موالية للحكومة منخرطة في المعركة ضد الإرهايين في كمين، في أكثر الهجمات دموية منذ مطلع العام، فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي هذا الهجوم وأكد مقتل 25 جندياً.

وفي الفترة الأخيرة، صعّد التنظيم هجماته ضد المدنيين في محور مايدوغوري-مونغونو، في منطقة يبلغ نطاقها 135 كيلومترا، وقد أقام نقاط مراقبة يمارس فيها السطو والقتل، وفق شهادات سكان المنطقة.

وحضّت هذه الهجمات شبه اليومية القوات المسلّحة على تسيير دوريات على طول هذا الطريق، وفق المصدرين العسكريين.

ومنذ العام 2019، أغلق الجنود مراكز عدة للجيش وتمركزوا في قواعد أكبر وأكثر تحصينا، لتعزيز قدرتهم على التصدي لهجمات الإرهابيين، لكن هذه الاستراتيجية سمحت للمسلحين بالتنقل بسهولة أكبر في المناطق الريفية وجعلت المسافرين أكثر عرضة للهجمات.