مسؤول هندي: بايدن أعرب عن تأييده منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف نائب وزير الخارجية الهندي، هارش فاردهان شرينغلا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تأييده منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.



وقال شرينغلا، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن "رئاستنا لمجلس الأمن الدولي (خلال شهر أغسطس/آب) وخاصة موقفنا تجاه قضية أفغانستان، حظيت بتقييم عال".

وأضاف: "الرئيس بايدن صرح بأن الهند يجب أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي حسب رأيه".

جاء ذلك تعليقا على لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للولايات المتحدة أمس الجمعة، فيما لم يعقب البيت الأبيض على ما قاله شرينغلا.

وكان ذلك أول لقاء بين مودي وبايدن منذ تولي الأخير منصب الرئاسة الأمريكية.

وأمس الجمعة، عقد قادة الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا (تكتل كواد) اجتماع قمة، وسط مخاوف مشتركة من قوة الصين المتنامية وسياساتها.

وبدأت الهند ولايتها الثامنة كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي ستستمر لمدة عامين، وكانت آخر ولاية لها في 2011- 2012.