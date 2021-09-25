القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب يبدأ جولة لعمان والإمارات وبريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

بدأ جون جودفري القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش)، الجمعة، جولة تشمل كلا من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن جولة جودفري ستتضمن لقاءات مع مسئولين حكوميين بهذه الدول؛ للتنسيق بشأن الأولويات المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أنه في إطار ذلك سيتم التركيز على جهود دعم الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم (داعش) في العراق وسوريا ومواجهة التهديدات الإرهابية في أفغانستان.​