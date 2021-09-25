إصابة نجل الرئيس البرازيلي بكورونا بعد رحلة الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد النائب الاتحادي البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو، الجمعة إيجابية نتائج تحاليل فيروس كورونا وذلك عقب تواتر تقارير إعلامية.



كان إدواردو ضمن وفد البلاد الذي توجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك. وهو ثاني عضو ضمن الوفد يصاب بالفيروس بعد وزير الصحة مارسيلو كيروجا الذي جاءت نتيجة اختباراته إيجابية أيضا للفيروس.

وكتب إدواردو عبر تويتر: "رغم نتيجة الاختبار أشعر أني بحالة جيدة وبدأت العلاج على الفور".

ونشر صورة لتعليق كتبه خلال بث مباشر لمحطة برادو الإذاعية، مشيرا إلى أنه يستخدم عقاقير لم تثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا.

وكتب إدواردو: "أشعر أنني بخير من أمس ولن أفصح عما اتناوله".

يخضع بولسونارو للحجر الصحي على اعتبار أنه تواصل عن قرب مع الوزير البرازيلي كيروجا.

وقلل الرئيس من إجراءات وقيود فيروس كورونا من البداية وتحدث علانية كثيرا ضد استخدام الكمامات وغيرها من إجراءات الاحتواء.