بالأرقام.. أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 3000 للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.



وتعد حصيلة الإصابات التي سجلت، اليوم السبت، أعلى بمقدار 839 إصابة من الرقم القياسي السابق وهو 2434 أعلى حصيلة إصابات تسجل منذ ظهور أول حالة إصابة بكوفيد-19 في يناير/كانون ثان من العام الماضي.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أضافت كوريا الجنوبية 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2441.