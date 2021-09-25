شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة "هواوي" تغادر كندا بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الأراضي الكندية يوم الجمعة في طريقها إلى بلادها بعدما توصلت إلى اتفاق مع الادعاء الأمريكي لإنهاء قضية احتيال مصرفي مقامة ضدها وذلك في تطور يسهم في تخفيف التوتر بين الصين والولايات المتحدة. وبعد ساعات من الإعلان، أفرجت السلطات الصينية عن كنديين اثنين كانت قد احتجزتهما بعد إلقاء القبض على منغ في كندا في ديسمبر كانون الأول 2018 لكن الصين نفت أن يكون احتجازهما مرتبطا بقضية منغ. وغادر الرجلان الصين في طريقهما إلى كندا. وكانت القضية مصدر خلاف رئيسيا في العلاقات الأمريكية الصينية حيث أشار مسؤولون صينيون إلى ضرورة حلها لإنهاء الجمود الدبلوماسي بين أكبر قوتين في العالم.