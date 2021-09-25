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البرازيل: أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و699 وفاة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الجمعة، تسجيل 19438 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد و699 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 663593 بينما وصل مجمل حالات الإصابة المؤكدة إلى 21 مليونا و 327 ألف و 616 حالة​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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