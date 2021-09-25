شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و699 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الجمعة، تسجيل 19438 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و699 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 663593 بينما وصل مجمل حالات الإصابة المؤكدة إلى 21 مليونا و 327 ألف و 616 حالة​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.