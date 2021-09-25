ضبط 31 شيشة.. غلق 3 مقاهي في حملة ليلية بدسوق كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، غلق مقاهي مخالفة، وتشميع الغلق بالشمع الأحمر، وذلك لعدم التزام أصحابها بتعليمات، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن حملة ليلية من الوحدة المحلية ضبطت 31 شيشة، في 3 مقاهي بنطاق مدينة دسوق، ما يعد مخالفًا بالتوجيهات الخاصة بمنع وجود الشيش داخل المقاهي، وفقًا للاجراءات الاحترازية التي تتبعها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن الحملات مستمرة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على صحة المواطنين، وكذا رفع الإشغالات، ورصد بناء الأدوار المخالفة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مجلس مدينة دسوق، تجاه أحد المواطنين لبناء طابق خامس مخالف بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق.