ضبط 82 الف قطعة حلوى مجهولة المصدر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، في بيان ضبط أجهزة رقابية داخل المحافظة في حملة مشتركة الآف من قطع الحلوى، ومئات القطع من المستلزمات الطبية، مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات تدل على إنتاجها.

ووفق بيان المحافظة أكد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، أن حملة مكونة من جهاز حماية المستهلك، ومجلس المدينة، وإدارة التموين بالمدينة، ضبطت مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، وبداخله قطع من الحلوى بدون بيانات تثبت مصدر انتاجها، عبارة عن 42 الف، و500 قطعة شيكولاتة، و40 الف قطعة حلوى مستوردة مدون عليها صنع في تركيا بدون مستند يثبت ذلك.

وقال إن الحملة ضبط أيضًا محلًا لبيع المسلزمات الطبية بدون ترخيص، وجرى التحفظ على 490 قطعة مستلزمات مستوردة بدون مستندات تدل على مصدرها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، فيما أتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لإصدار قرارات حيالهم.