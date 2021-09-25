6 أحزاب تجدد دعم قرارات الرئيس التونسي

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعلنت 6 أحزاب سياسية تونسية، أمس، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد التي صدرت منذ 25 يوليو الماضي.

ووصفت هذه الأحزاب، قرارات الرئيس التونسي بأنها «خطوة هامة في اتّجاه إنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة وتأكيد خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها».

والأحزاب الستة هي «حركة تونس إلى الأمام»، و«حركة الشّعـب»، و«التيّار الشّعبي»، و«حزب التّحالف من أجل تونس»، و«حركة البعث»، و«الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».

ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك إلى التّسريع بتفكيك ما وصفته بـ«مثلّث الدمار المتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب» معتبرة أنه «كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة».

وشددت على «ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي والإجراءات الاستثنائية وتشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء». وأكدت أن «التأسيس لتونس الغد شأن وطني عام يستوجب مساراً تشاركياً يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح».

وشدّدت الأحزاب على أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، معتبرة أن هذا الأمر يتطلب الإعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو الماضي وإطلاق عملية إنقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.

وجدّدت الأحزاب دعوتها لمن وصفتهم بـ«القوى التقدمية والوطنية» إلى «الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرفت بأهدافها على يد الأطراف التي حكمت البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة»