واشنطن: علاقة «طالبان» بالمجتمع الدولي تعتمد على وفائها بالالتزامات

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن علاقة «طالبان» بالمجتمع الدولي تعتمد على الإجراءات التي تتخذها الحركة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن «أي شرعية أو دعم لحركة طالبان يعتمد على وفائها بالالتزامات التي تعهدت بها في المجالات الرئيسية وكلها منصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير». وأوضح أن هذه المجالات الرئيسية تتضمن السماح للأجانب والأفغان بالسفر خارج البلاد إذا رغبوا في ذلك ومنع الجماعات الإرهابية من استخدام أفغانستان قاعدة لعمليات خارجية تهدد دولاً أخرى بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية والامتناع عن القيام بأعمال انتقامية.

وأوضح بلينكن أنه يتعين على «طالبان» أيضاً السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتشكيل حكومة شاملة يمكنها تلبية الاحتياجات الأساسية وتجسد تطلعات الشعب الأفغاني، قائلاً «إن هذه الأمور مطالب أساسية لأفغانستان وشعبها».

وأضاف: «في الوقت الذي نلزم به طالبان بهذه الأمور نواصل العمل مع الحكومات الأخرى والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى الأفغان الذين تعتمد حياتهم عليها».