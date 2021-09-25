رئيس المجلس العسكري في تشاد يعين برلماناً انتقالياً

- 1/2
- 2/2
- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 00:04
عربي ودولي
ع+ ع-
عين محمد إدريس ديبي إيتنو رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد، الجمعة، بمرسوم 93 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، أو البرلمان المؤقت.
وجاء في المرسوم، الذي وقعه الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، أن "الشخصيات التالية أسماؤهم أعضاء معينون في المجلس الوطني الانتقالي".
وعندما أصبح رئيسًا للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي في 20 أبريل إثر وفاة والده الرئيس السابق إدريس ديبي إيتنو، وعد بتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة.
وورد في ملف وزع على الصحافة، الجمعة، أن هذه الهيئة "ستعمل كمجلس وطني انتقالي" بانتظار تنظيم الانتخابات.
المصدر: وكالات