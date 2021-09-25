الراعي: إدخال «حزب الله» النفط الإيراني انتقاص من سيادة لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن إدخال ميليشيات «حزب الله» الإرهابية النفط الإيراني إلى لبنان يشكل انتقاصاً من سيادة لبنان. وقال الراعي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، إنه «تحدّث في السابق عن السيادة اللبنانية».

وأضاف: «قلت إن دخول صهاريج المحروقات الإيرانية تحت سلطة أمنية، جيش سوري وحزب الله، أمر غير مسموح، وهذا ما سمّيته انتقاصاً لسيادة لبنان ولا أستطيع قبوله».

وهنّأ الراعي اللبنانيين بالحكومة الجديدة، معتبراً أنها «تفتح أملاً ورجاء لديهم»، لافتاً إلى أنّ «الهدف من الزيارة إلى بعبدا يكمن في مناقشة القضايا المعيشية».

وقال الراعي: «أملنا كبير بأنه طالما هناك حكومة وأشخاص ممتازون فيها لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام، وأن تعود الحياة كما كانت شرط ألّا يتعاطى السياسيون بالحكومة والوزراء بالعدالة، وأيضاً ألا تتعاطى الطوائف بالعدالة».

وأضاف: «فصل السلطات والدين عن الدولة يعني أن رجال الدين لا يتدخّلون في التعيينات، وعلى السياسيين التعاطي بشؤونهم السياسية وعدم التدخّل بالإدارة والقضاء».