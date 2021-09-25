بركان جزر الكناري يهدد مزيداً من قرى جزيرة لا بالما

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- ابوظبي - سيف اليزيد - الجمعة 24 سبتمبر 23:53
عربي ودولي
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واصل بركان "كومبري فييخا" على جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، قذف الحمم في الهواء محدثاً انفجارات مدوية ومهدداً مزيداً من القرى، اليوم الجمعة في حين كسا الرماد السام المنطقة المحيطة به.
وتعتزم إسبانيا إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة بسبب ثوران البركان المستمر الذي سبق أن دمر بالفعل مئات المنازل.
وأفادت محطة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية بأن فجوة أخرى في البركان انفتحت، اليوم الجمعة، وبدأت في إطلاق الحمم البركانية، مما دفع المسؤولين إلى إجلاء 1000 من السكان من قريتي "تاخويا" و"تاكاندي".
وأجلي، حتى الآن، 6000 شخص منذ بدء اندلاع البركان، على جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 83 ألف نسمة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، إن الحكومة الإسبانية تخطط لتصنيف الجزيرة كمنطقة كوارث ووضع خطة إعادة إعمار شاملة.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل على تصنيف الجزيرة كمنطقة منكوبة، إلى جانب تقديم مساعدات موسعة ووضع خطة لإعادة الإعمار.
وذكر سانشيز "الوضع في الجزيرة يتطلب إجراءات استثنائية".
ويطلق البركان رماداً وشظايا صخور وحمماً بركانية، تصل درجة حرارتها إلى حوالي 1000 درجة مئوية منذ الأحد الماضي.
ودمرت الحمم البركانية حوالي 400 مبنى في طريقها أثناء تدفقها نحو البحر.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي