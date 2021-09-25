مديرة شركة "هواوي" تتوصل لاتفاق مع القضاء الأميركي

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- ابوظبي - سيف اليزيد - الجمعة 24 سبتمبر 23:00
عربي ودولي
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توصلت المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" إلى تسوية مع مدعين عامين أميركيين بشأن التهم الموجهة إليها والتي أدت إلى احتجازها منذ ثلاث سنوات في كندا.
وقالت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة في مذكرة أرسلتها إلى محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك، إنها ستتقدم، إلى جانب المحامين الذين يمثلون مينج وانتشو المديرة المالية لهواوي، ب"حل" يتعلق بالتهم الجنائية ضدها التي أثارت انقساما سياسيا.
وأضافت وزارة العدل أن الطرفين سيتقدمان باتفاق الحل المقترح.
أوقفت السلطات الكندية مينج في فانكوفر في ديسمبر 2019 بناء على مذكرة أميركية اتهمتها بالاحتيال على مصرف "اتش اس بي سي" ومصارف أخرى عبر التلاعب بالروابط بين "هواوي" وشركة "سكايكوم" التابعة لها.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مينج ستقر بالذنب في تهم بسيطة، في حين سيتم إسقاط المزاعم الرئيسية بالاحتيال المتعلقة بمبيعات من قبل شركة تابعة لشركة "هواوي".
وقالت الصحيفة إن الاتفاق قد يسمح لمينج بالعودة إلى الصين دون مواجهة عقوبة السجن في الولايات المتحدة.
ونقلت الإذاعة العامة الكندية "سي بي سي"، عن مصادر لم تسمها، أنه إذا سارت محكمة نيويورك بالاتفاق، عندها يمكن رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مينج وإسقاط قضية تسليمها إلى الولايات المتحدة.
ومينج هي ابنة مؤسس شركة "هواوي" رن تشانغفي، وكانت أيضا عضوا في مجلس إدارة "سكايكوم".
المصدر: وكالات