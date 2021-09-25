العراق يتعهد بمحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابيّة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - الجمعة 24 سبتمبر 22:40
عربي ودولي
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تعهد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بمُحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابيّة ضد الشعب العراقيّ طبقاً للقوانين والدستور العراقيّ.
وفي اجتماع مع فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح الوزير أن العراق "في مُقدمة البلدان التي حاربت الإرهاب وحققت انتصارات كبيرة وعلى استعداد للتعاون مع الأجهزة الأمميّة المعنيّة بمُكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الجُهُود الراميّة إلى مُكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها نهائياً".
وأكد حسين أنَّ "الجزاءات القانونيّة سيتم تطبيقها على كل من ارتكب أعمالاً إرهابيّة إجراميّة بحق الشعب العراقيّ طبقاً للقوانين والدستور
العراقيّ وعلى البلدان المعنيّة ضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها في إنهاء هذا الملف".
وقال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تتابع باهتمام بالغ موضوع مُخيم "الهول" في سوريا الذي يضم إرهابيين من مُختلف الجنسيات ونساء وأطفالاً.
من جهته، أشاد وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب "بالجُهُود التي يبذلها العراق في مُكافحة الإرهاب"، مؤكداً استعداده "لدعم العراق في جُهُوده في القضاء التام على الإرهاب".
وناقش الجانبان الجهود التي بذلها العراقيون في حربهم ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، إضافة إلى الدعم الأممي المُقدم للعراق، وأهمية تعزيز التعاون، والتنسيق مع بلدان العالم لمُواجَهة الخطر العالمي المشترك المتمثل بالإرهاب.
المصدر: د ب أ