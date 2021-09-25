محمد الفلاح - تكتل كواد.. أول اجتماع مباشر وسط ترقب صيني

السبت 25 سبتمبر 2021

عقد قادة الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا اجتماع قمة، الجمعة، وسط مخاوف مشتركة من قوة الصين المتنامية وسياساتها.



ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن تعزيز التعاون في مجالات لقاحات كوفيد-19 والبنية الأساسية والتكنولوجيا.

وتراقب بكين عن كثب أول اجتماع مباشر لقادة كتلة الدول الأربع الديمقراطية الكبرى التي تُسمى كواد والتي انتقدتها الصين وقالت إن "فشلها محتم".

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون: "نقف هنا معا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، التي نريد أن تكون دائما منطقة خالية من الإكراه، وتحظى فيها الحقوق السيادية لجميع الدول بالاحترام، وتتم فيها تسوية الخلافات سلميا وطبقا للقانون الدولي".

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ثم قال للشركاء في التكتل إن مبادرة اللقاحات التي تم الاتفاق عليها في قمة كواد الافتراضية في مارس/ آذار "في طريقها لإنتاج مليار جرعة إضافية من اللقاحات في الهند لتعزيز العرض الإجمالي".

وقال مودي لزعماء المجموعة إن المبادرة ستمثل مساعدة ضخمة لدول منطقة المحيطين الهندي والهادي.

بدوره، قال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن الاجتماع يعكس تضامنا قويا بين الدول الأربع كما يعكس "الالتزام الراسخ بمنطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادي".

وبدا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ينتقد تجمع كواد عندما قال في إيجاز الجمعة "زمرة مغلقة وحصرية تستهدف الدول الأخرى إنما تسبح ضد تيار العصر وطموحات دول المنطقة. لن تجد من يدعمها ومآلها إلى فشل محتوم".