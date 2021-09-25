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الصين تفرج عن كنديين بعد إطلاق سراح مديرة "هواوي"

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين يوم الجمعة إن مواطنين كنديين اثنين كانا محتجزين في الصين منذ أكثر من ألف يوم قد غادرا المجال الجوي الصيني وسيصلان إلى كندا السبت.

كانت السلطات الصينية احتجزت مايكل كوفريج ومايكل سبافور في ديسمبر كانون الأول 2018 بعد فترة وجيزة من احتجاز شرطة فانكوفر المديرة المالية لشركة هواوي منغ وان تشو بناء على طلب أمريكي.

وكانت منغ قد غادرت كندا متجهة إلى الصين قبل قليل من تصريحات ترودو بعد توصلها إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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