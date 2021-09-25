شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرج عن كنديين بعد إطلاق سراح مديرة "هواوي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين يوم الجمعة إن مواطنين كنديين اثنين كانا محتجزين في الصين منذ أكثر من ألف يوم قد غادرا المجال الجوي الصيني وسيصلان إلى كندا السبت.

كانت السلطات الصينية احتجزت مايكل كوفريج ومايكل سبافور في ديسمبر كانون الأول 2018 بعد فترة وجيزة من احتجاز شرطة فانكوفر المديرة المالية لشركة هواوي منغ وان تشو بناء على طلب أمريكي.

وكانت منغ قد غادرت كندا متجهة إلى الصين قبل قليل من تصريحات ترودو بعد توصلها إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية.