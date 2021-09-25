شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم السلم بالقارة السمراء.. دراسة تكشف جهود الاتحاد الإفريقى لمواجهة المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الاتحاد الأفريقى بمثابة المظلة المؤسسية القارية المعنية بدعم واقع عمليات السلم فى الدول الأفريقية منذ بداية تأسيسه فى عام 2002م، وهو ما بدأ يتبلور بشكل كبير في دعم السلم داخل القارة السمراء

دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية المتخصصة في الشئون الإفريقية أنه من خلال النصوص الواردة فى إطار البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الأفريقى الصادر فى عام 2002م، والذى وضع الأساس القانونى لتأسيس هيكل السلم والأمن الأفريقى (APSA) عبر تحديد مختلف الآليات المؤسسية والوظائف المنوطة بها، وقد بدأ الاتحاد الأفريقى فى الانتقال إلى مستوى الممارسة التطبيقية بشأن دعم السلم فى أفريقيا منذ عام 2003م، حيث قام بنشر أولى العمليات التابعة له فى بوروندى، والتى عكست بداية لمرحلة جديدة من تعزيز الدور الأمنى للاتحاد الأفريقى فى الدول الأعضاء.

وأوضحت الدراسة أنه تتابعت عمليات الاتحاد الأفريقى لدعم السلم خلال العقدين الأول والثانى من الألفية الجديدة، ولعل ذلك قد ارتبط بحجم التهديدات والمخاطر المواجهة لمنظومة السلم والأمن الإقليميين، ولعل من أبرزها الصراعات الداخلية والبينية، تنامى ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، تنامى ظاهرة اللاجئين والنازحين والمشردين داخليًا، واستشراء الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا تنبثق أهمية هذه العمليات الرامية لتقويض هذه التهديدات والمخاطر السابقة ومحاولة تبنى اقتراب أفريقى فى معالجتها وذلك فى ضوء تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية وذلك في وجود عدد كبير من بعثات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة فى أفريقيا.