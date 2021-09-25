شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري يفجر نفسه بالقرب من مستشفى مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة الشرطة الصومالية اليوم أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مستشفى المدينة في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح أدم حسن إن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات باستثناء الانتحاري, مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابساته.

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم الاثنين الماضي, وأصيب آخرون بجروح في انفجار لغم أرضي استهدف جنودا حكوميين في منطقة "غوبتا" في مديرية "دينيلي" بالعاصمة مقديشو.