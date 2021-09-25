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انتحاري يفجر نفسه بالقرب من مستشفى مقديشو

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الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة الشرطة الصومالية اليوم أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مستشفى المدينة في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح أدم حسن إن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات باستثناء الانتحاري, مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابساته.

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم الاثنين الماضي, وأصيب آخرون بجروح في انفجار لغم أرضي استهدف جنودا حكوميين في منطقة "غوبتا" في مديرية "دينيلي" بالعاصمة مقديشو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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