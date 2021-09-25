شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصوغ قائمة بتدخلات واشنطن في هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت الصين، أمس الجمعة، قائمة تضم أكثر من 100 واقعة، قالت: إنها تشكل تدخلا أمريكيا في شؤون هونغ كونغ، منها إبداء الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم لصحيفة مؤيدة للديمقراطية.

وانتقد سياسيون ومسؤولون أمريكيون بالصين لإحكام قبضتها على هونغ كونغ، لا سيما فرض قانون أمن قومي شامل في العام الماضي يستهدف المعارضين.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة دورية الجمعة: «يتعين على الولايات المتحدة عدم التهاون مع أي قوة معادية للصين وإثارة المتاعب في هونغ كونغ».

ونشرت الوزارة قائمة على موقعها الإلكتروني أوردت فيها وقائع لتدخل أمريكي منذ 2019 منها توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ في 2020.

كما انتقدت الصين بايدن بسبب وصفه إغلاق صحيفة «أبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية بأنه «يوم حزين لحرية الإعلام» ومؤشر على زيادة القمع من جانب الصين».

ومن المسؤولين الأمريكيين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الصينية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو والحالي أنتوني بلينكن.

ولم تذكر وزارة الخارجية سبب نشر القائمة الآن وما إن كانت ستتخذ أي إجراءات ضد من وردت أسماؤهم بها.