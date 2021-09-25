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مصر تبني أكبر سد بتنزانيا يولد طاقة كهربائية بقدرة 2000 ميجاوات

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن مصر تبني أكبر سد بتنزانيا وانتهت من الدراسات الخاصة بآخر في جنوب السودان ، وهذا السد سيولد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 2000 ميجا وات ، بشركات مصرية وبدعم كبير من القيادة السياسية .

وأضاف" وزير الري" خلال لقائة  على القناة العربية ، اليوم الجمعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم هذا السد بشكل قوي، مشيرا الى ان مصر ساهمت فى سد "أوين" بأوغندا  فى  الخمسينيات منوها انة حضر اففتاح سد " بوجاري " وعدد من السدود الموجود فى السودان .

وأوضح " وزير الري " ، أن إثيوبيا أعطتنا معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة ، مشيرا الى ، أن المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان  مشدد على أن  دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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