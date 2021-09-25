هيكل عظمي.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر أهالي بمنطقة القنطرة التابعة لمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره في حالة تحلل، داخل شقته.

التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بمنطقة القنطرة بعثورهم على جثة "ا.ي"، في العقد الثالث من عمره، في حالة تحلل جزئي.

انتقل الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، وقوة من القسم إلى الواقعة محل البلاغ، وبسؤال الأهالي أفادوا باكتشافهم انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة يقيم فيها الشاب المذكور، وبفتحها وجدوا صاحبها متوفيًا، وفي حالة تحلل جزئي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها تبين أن الوفاة طبيعية، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، و بالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.