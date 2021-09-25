"اليونيسيف": حوالي 50 بالمائة من الفتيات في أفغانستان لم يلتحقن بالمدرسة الابتدائية مطلقا

اسماعيل عبد الحي - أكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021, أنه وفقا لأحدث البيانات فان حوالي 50 بالمائة من الفتيات في أفغانستان لم يلتحقن بالمدرسة الابتدائية مطلقا وأن هذا يحتاج الى تغيير

وشدّدت المنظمة على أنها تواصل الضغط وتراقب عن كثب سلامة الفتيات وحصولهن على التعليم، فضلاً عن قدرة المعلمات على العودة إلى العمل

كما أكدت مواصلتها لدعم تعليم الاولاد والبنات في جميع أنحاء العالم مشيرة الى أن الاحتياجات هائلة وأن أكثر من 4.2 مليون طفل لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى التعليم.