محمد الفلاح - رسميا.. فوز حزب بوتين بأغلبية مقاعد البرلمان الروسي

السبت 25 سبتمبر 2021

صدقت مفوضية الانتخابات الروسية، الجمعة، على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت، الأحد الماضي، رغم الاتهامات الواسعة بالتزوير.



وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة مفوضية الانتخابات، الجمعة، إن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، حصل على 324 مقعدا من أصل 450 مقعدا في مجلس الدوما.

وأضافت أنه "تم رفض اقتراح قدمه حزب يابلوكو المعارض لإعلان بطلان الانتخابات بسبب انتهاكات الإجراءات الانتخابية".

ووفقا للسلطات، فقد فاز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام بنسبة 49.8% من الأصوات، فيما جاء الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية بنسبة 18.9%.

وشكا مراقبو الانتخابات المستقلون ومن المعارضة من انتهاكات عديدة وتزوير ممنهج.

ونددت واشنطن الإثنين، بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا التي فاز فيها حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الروس "مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن "الانتخابات التشريعية التي أُجريت بين 17 و19 سبتمبر/أيلول في روسيا الاتحادية جرت في ظروف لم تكن مواتية لإجراءات حرة وعادلة".