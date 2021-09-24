شكرا لقرائتكم خبر عن أغلقوا ميناء دوفر.. اعتقال 39 من «نشطاء المناخ» في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق محتجون بريطانيون على تغير المناخ اليوم الجمعة، ميناء دوفر، أنشط موانئ الشحن في أوروبا، مؤقتا وألقت الشرطة القبض على 39 شخصا.

وأوقف نحو 40 ناشطا من جماعة (اعزلوا بريطانيا) حركة المرور من وإلى الميناء، شريان الحياة الرئيسي للتجارة عبر القنال الإنجليزي. وجلس بعض المتظاهرين على الطريق إلى أن أبعدتهم الشرطة.

وقال الميناء على تويتر، إن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد قرابة ثلاث ساعات من إعلانها عن الاحتجاج.

وأوضخت وزارة النقل أن المحكمة العليا وافقت اليوم الجمعة على إنذار سيتم بموجبه إيداع أعضاء الجماعة السجن إذا كرروا احتجاجات دوفر.