بايرن ميونخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ، الساعي إلى لقبه العاشر تواليا، انتصاراته المتتالية، عندما تغلب على ضيفه غرويتر فورث، الوافد حديثا إلى دوري الأضواء 3-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل توماس مولر (10) ويوزوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ، الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار. وسجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).



وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ، الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السبت.

وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ، الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السبت.