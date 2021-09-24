تقديم موعد الجولة الثالثة من الدوري العراقي

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تقديم الجولة الثالثة للدوري الممتاز التي كان مقرراً لها أن تنطلق بتاريخ الأول والثاني من شهر تشرين الثاني إلى (9/30 و 10/1)، بناءً على بعض المستجدات الخاصة بعمل الدوري".