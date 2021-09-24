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تقديم موعد الجولة الثالثة من الدوري العراقي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-24 | 22:26

تقديم موعد الجولة الثالثة من الدوري العراقي

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تقديم موعد الجولة الثالثة.
وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تقديم الجولة الثالثة للدوري الممتاز التي كان مقرراً لها أن تنطلق بتاريخ الأول والثاني من شهر تشرين الثاني إلى (9/30 و 10/1)، بناءً على بعض المستجدات الخاصة بعمل الدوري".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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