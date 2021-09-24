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انت الان تتابع خبر تقديم موعد الجولة الثالثة من الدوري العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-24 | 22:26
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تقديم موعد الجولة الثالثة.
وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تقديم الجولة الثالثة للدوري الممتاز التي كان مقرراً لها أن تنطلق بتاريخ الأول والثاني من شهر تشرين الثاني إلى (9/30 و 10/1)، بناءً على بعض المستجدات الخاصة بعمل الدوري".
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