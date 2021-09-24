شكرا لقرائتكم مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل فلسطيني، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الأسبوعية التي تشهدها بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن شابًا وصل إلى المشفى بعد إصابته برصاصة في الرأس، خلال مواجهات بيتا.

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وأعلنت حركة فتح في نابلس، أن الشاب القتيل هو محمد علي خبيصة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، اليوم الجمعة، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس، ووصفت بأنها بالغة الخطورة، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.