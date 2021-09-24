أزمة عسكرية بين الحلفاء .. وزيرة الدفاع الفرنسية تفتح النار على بريطانيا والولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن أزمة الغواصات كانت بمثابة صدمة، وذلك بعدما تخلت عنها أستراليا.

وأضافت بارلي "نتوقع التوضيح من حليف ودولة أوروبية" في إشارة إلى بريطانيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية بعد اجتماع عقدته "مبادرة التدخل الأوروبي" في إحدى قلاع ستوكهولم، وهو إطار تعاون دفاعي يضم 13 دولة بينها المملكة المتحدة.

وأوضحت بارلي أن حلف الناتو بحاجة إلى مناقشة كيفية تحسين الحوار السياسي قائلة "كوننا حلفاء هو شيء.. لكننا بحاجة أن نكون حلفاء جيدين وموثوقين".

في وقت سابق، قالت بارلي إن سلوك الولايات المتحدة في هذه القضية كان وحشيا للغاية، خاصة أنه صادر من جانب أحد أكبر الحلفاء.

كانت فرنسا استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للاحتجاج على ما قال الفرنسيون إنها طعنة في الظهر من الحلفاء.

فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون عودة سفير بلاده لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن "الأسبوع المقبل"، بعد تواصله هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الغواصات.

واتفق ماكرون وبايدن خلال المكالمة على أن إجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي" أزمة الغواصات، وفق بيان مشترك للإليزيه والبيت الأبيض.