شكرا لقرائتكم خبر عن السفير صلاح حليمة: مصر تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمنت رسائل عديدة، أولها فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، والقارة الأفريقية، وأشار إلى ضرورة وجود نوع من التبادل الدولي أمام احتياجات القارة الأفريقية، لأنها الأكثر تضررا من الجائحة.

أضاف حليمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك روافد قديمة منذ أمد طويل بين مصر والقارة الأفريقية، ودائما ما تتحدث مصر عن روافد القارة الأفريقية أمام المجتمع الدولي، متابعا: "مصر لها دور محوري وكبير فيما يتعلق بالتنمية المستدامة خاصة في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وأكمل: "مصر تستهدف تنشيط منطقة التجارة الحرة، وتوجيه الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية عن القارة الأفريقية لاسيما أعباء الديون، لدفع عملية التنمية المستدامة وتيسير القروض والمساعدات للدول الأفريقية على نحو يراعي الظروف الاقتصادية للدول الأفريقية".