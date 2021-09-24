شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تجتمع بعمدة قرية المقربية فى مجلس عرفى بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرية المقربية بمحافظة قنا، بدعوى من عمدة القرية محمود غلاب للإجتماع بممثلى قرى الترمسة، العركى، الدهسة، الكوم الأخضر، فرشوط ، حجازة ، الشعرانى والمقربية فى مجلس عرفى صعيدى وذلك خلال جولتها بالمحافظة.





















ووجه خلال اللقاء أهالى القرى الشكر للنائبة على جهودها فى دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات اللازمة للأهالى مشيدين بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أنتجت نواب يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصرى وخاصة فى الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة المصرية، بل ويستمعوا للمشكلات والعامة ويحولونها لمشروعات وقوانين تخدم الملايين من المصريين بعد ذلك.