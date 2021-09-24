شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل تدريب الأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامج تدريب الأعضاء الجدد للأسبوع الخامس على التوالى ورصدت اللجنة آراء المدربين حول مشاركاتهم بتدريبات فى مختلف الموضوعات.

وتعد تدريبات المهارات الشخصية جزءا من البرنامج التدريبى الشامل للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، والشخصية، والإدارية، والبحثية، لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

وتنوعت الموضوعات لتشمل عددا من المهارات الشخصية اللازمة لإعداد كوادر سياسية.