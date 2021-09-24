إجراء اختبارات القبول بالدراسات العليا في آداب عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين للدراسات العليا بالكلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 تحت مسمى: (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال عميد الكلية إن إدارة الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي والأكاديمي من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في جميع البرامج والأقسام والتخصصات، والتي تشمل 13 برنامجًا بنظام الساعات المعتمدة وهي اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها.​