البحث عن جثمان شاب غرق في شاطئ كليوباترا بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد البدري:

تباشر فرق الإنقاذ بمعاونة غواصين متطوعين البحث عن جثمان شاب غرق، اليوم الجمعة، على شاطئ كليوباترا بمحافظة مطروح.

وقال إيهاب المالحي، رئيس فريق غواصين الخير، إنهم تلقوا إخطارًا بغرق شاب يدعى محمد مصطفى 22 عامًا من مدينة كوم حمادة، أثناء سباحته في شاطئ كليوباترا بمطروح.

وأضاف أن نحو 40 فردًا من الغواصين المتطوعين متواجدين في محافظة مطروح للبحث عن الجثمان، لافتًا إلى عملية البحث سيتم استئنافها فجر غد السبت، لصعوبة البحث في ظل سرعة الرياح وارتفاع الأمواج الذي يشهده الشاطئ.