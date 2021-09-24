"أسماء وأشكال الحيوانات".. شاب ينحت مجسمات بالرمال على شواطئ جنوب سيناء- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

على شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وقف الشاب اسلام النجار، يمارس هوايته في النحت على الرمال، بينما التف حوله المصطافين.

"إسلام" شاب سيناوي من مدينة الطور ملقب بـ "نحات الرمال" ، قال إن الرسم والنحت من أهم هوايته منذ الصغر، وعلى الرغم من كونه خريج كلية الآداب قسم إعلام، إلا أنه لم يتوانى عن تنمية موهبته في الرسم والنحت سواء على الرمال أو الأخشاب.

وأكد أنه لم يتخذ من هوايته سبيلًا للكسب، ولكنه يعشق نحت أشكال للحيوانات والطيور على شواطئ مدينة الطور فقط ليسعد نفسه وإسعاد المواطنين المتواجدين على الشاطئ، موضحًا أنه اعتاد النحت على الرمال وأحيانًا يطلب منه الأطفال المتواجدين على الشواطئ نحت أسمائهم، فيقوم بتلبية رغباتهم، لإدخال البهجة لقلوبهم.

وأشار إلى أن الأطفال يحرصون يوميًا على التقاط الصور مع الأشكال المجسمة التي يقوم بنحتها، وتجرفها الأمواج لأعماق البحر، ويبدأ في اليوم التالي نحت مجسم لشكل جديد على شاطئ آخر.