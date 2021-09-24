إليكم ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في 10 دول عربية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - تتصدر السعودية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر الاحتياطيات من الذهب، ولديها 323.1 طن من المعدن الأصفر، ما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي “ساما”، يليها لبنان المنهك اقتصاديًا برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب ولكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات، حسبما نضر موقع “فوربس”.

تأتي الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا، فهي تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طنا ما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمة على ليبيا التي لديها 116.6 طنا من المعدن النفيس أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها، والعراق الذي يقتنص المركز الخامس برصيد 96.3 طنا أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي.

تحل مصر في المرتبة السادسة، حيث تمتلك 80.6 طنا من المعدن الأصفر ما يشكل 11.9% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري، تليها الكويت في المركز السابع بـ 79 طنًا من الذهب، وهو ما يمثل 9.3% من الاحتياطيات، في حين تحل قطر ثامنةً برصيد 59.8 طنا أي 6% من الاحتياطي.

وبينما يأتي الأردن في المركز التاسع عربيًا بـ56.9 طنا ما يشكل 19.4% من الاحتياطي، تحل الإمارات في المركز العاشر برصيد 55.3 طنا، وهو ما يساوي 2.9% من حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي الإماراتي، علمًا بأن جميع البيانات بحسب مجلس الذهب العالمي في سبتمبر/ أيلول الجاري عن نهاية يونيو/ حزيران فيما عدا لبنان وليبيا والعراق، والأردن، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

الـ 10 الكبار عالميًا

جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى عالميًا في ترتيب الدول التي تمتلك الاحتياطيات الأعلى من الذهب بنصيب 8133.5 طن، ما يمثل 78.1% من إجمالي احتياطياتها، مع نهاية يونيو/ حزيران، تليها ألمانيا برصيد 3359.1 طن أو 74.9% من احتياطيات البلاد.

في حين حلت إيطاليا ثالثة بـ2451.8 طن ما يشكل 68.8% من الاحتياطيات الأجنبية، متقدمة على فرنسا التي تمتلك 2436.3 طن من المعدن الأصفر أو 64.9% من الاحتياطيات، وروسيا التي لديها 2292.3 طن ما يمثل 22% من الاحتياطيات.

جاءت الصين في المركز السادس عالميًا، حيث تمتلك 1948.3طن ما يشكل 3.3% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الصيني، ثم سويسرا بقيمة 1040طن من المعدن النفيس ما يشكل 5.6% من الاحتياطيات، واليابان بـ846 طنًا من الذهب ما يمثل 3.5% من الاحتياطيات.

وتأتي الهند في المرتبة التاسعة عالميًا بنصيب 705.6 طن من الذهب، وفقًا للبيانات المتاحة عن مايو/ أيار، ما يمثل 6.5% من الاحتياطيات، وتحل هولندا في المرتبة العاشرة برصيد 612.5 طن ما يشكل 67.1% من احتياطياتها الأجنبية.

واشترت البنوك المركزية حول العالم 333 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أعلى بـ39% من متوسط ما تم شراؤه من قبل البنوك المركزية خلال النصف الأول من السنوات الخمس الماضية.

تراجع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي “ساما” بنحو 1.7% منذ بداية هذا العام ليصل إلى 1.67 تريليون ريال (446 مليار دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال (453.6 مليار دولار) مع نهاية العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية الإحصائية للبنك، بينما أوضح محافظ البنك المركزي، فهد المبارك، لرويترز أن سبب التراجع هو الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.

وواجهت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- خلال العام الماضي أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع أسعار النفط وتداعيات كوفيد-19، حيث كان للاحتياطي دور مهم في مساندة الاقتصاد.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها لبنان، فإنه يمتلك ثاني أكبر رصيد من الذهب عربيًا، وكان احتياطي لبنان من العملات الأجنبية قد اتخذ مسارًا نزوليًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بتراجع بلغ 18.4% ليصل إلى 15.2 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، مقابل 18.6 مليار دولار في نهاية 2020.

وفيما يلي ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في 10 دول عربية:

1. السعودية

حجم احتياطي الذهب: 323.1 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 4.1%

2. لبنان

حجم احتياطي الذهب: 286.8 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 43.3%

3. الجزائر

حجم احتياطي الذهب: 173.6 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 18.2%

4. ليبيا

حجم احتياطي الذهب: 116.6 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 8.5%

5. العراق

حجم احتياطي الذهب: 96.3 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.4%

6. مصر

حجم احتياطي الذهب: 80.6 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 11.9%

7. الكويت

حجم احتياطي الذهب: 79 طنًا

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.3%

8. قطر

حجم احتياطي الذهب: 59.8 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 6%

9. الأردن

حجم احتياطي الذهب: 56.9 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 19.4%

10. الإمارات

حجم الاحتياطي من الذهب: 55.3 طن

النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 2.9%