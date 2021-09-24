شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر: 70 قتيلا و206 آلاف متضرر جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في النيجر اليوم عن حصيلة جديدة بمقتل 70 شخصا, وأكثر من 206 آلاف متضرر في جميع المناطق, جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد منذ يونيو الماضي.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء في النيجر أن الفيضانات دمّرت ما يقارب 14 ألفاً و 884 منزلا، كما تسببت في تسجيل خسائر توزعت بين "فقدان قٌطعان من الأبقار والأغنام، وانهيار المرافق الصحية، وغمر الآبار وقنوات تصريف المياه والمساجد، وتضرر البنية التحتية".