مهمة تحكيمية عراقية في بطولة غرب آسيا الأولمبية

أعلن اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الجمعة، عن إسناد اتحاد غرب آسيا مهمة تحكيمية لحكمين عراقيين في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.

وقال الاتحاد في بيان، انه "اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مهمةً تحكيميةً لحكم الوسط الدولي ( محمد سلمان ) والحكم المساعد الدولي ( حسين فلاح ) لقيادة مباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً".



وتقامُ البطولة بضيافة الاتحاد السعودي في مدينة الدمام للفترة من ( 4 ولغاية 12 تشرين الأول / اكتوبر 2021 ) ، بمشاركة ( 11 ) منتخباً، ومن ضمنها منتخبنا الأولمبي.

