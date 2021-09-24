برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي يخترق هواتف 5 وزراء فرنسيين ودبلوماسي بقصر الإليزيه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية فرنسية عن اختراق برنامج "بيجاسوس" للتجسس هواتف 5 وزراء فرنسيين ودبلوماسي بقصر الإليزيه.

وأفاد موقع "ميديا بارت" الفرنسي بأن التحقيقات كشفت أن الهواتف وبعد فحصها من قبل أجهزة الأمن في فرنسا تبين أنها أصيبت ببرامج تجسس تم تسويقها من قبل شركة NSO الإسرائيلية عامي 2019 و2020.

وقال الموقع، في تقرير له نقلته قناة "روسيا اليوم"، إن الوزراء هم وزير التربية جان ميشيل بلانكير، وزيرة تماسك الأراضي التابعة لوزارة الداخلية جاكلين جورج، ووزير الزراعة جوليان دينورموندي، ووزير الإسكان إيمانيول وارغون، ووزير الشؤون الخارجية سيباستيان لوكورنو.

وأضاف أن الدبلوماسي الذي استهدف، فيتبع للمكتب الدبلوماسية في قصر الرئاسة الفرنسية ويعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الملفات الخارجية.

وفي تصريحات لصحيفة "L'Opinion" الفرنسية ، أكد وزير الإسكان صحة الخبر، بالقول: "كان هاتفي واحدا بين الهواتف التي تم تفحصها من قبل الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات.. ليس لدي أي معلومات عن نتائج التحقيق حتى الآن، ولذا فلا أستطيع تأكيد أي شيء في هذه المرحلة"، لافتا إلى أنه غير هاتفه.

وفي يوليو الماضي، أصبحت "NSO" الإسرائيلية موضوع جدل إعلامي مكثف، بعدما تعاونت منظمة العفو الدولية ومجموعة "Forbidden Stories" مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية في "The Pegasus Project" لنشر قائمة تحوي نحو 50 ألف شخص بينهم مئات الصحفيين وقادة حكومات ومعارضون وناشطون كانوا أهدافا لتطبيقات "NSO" التجسسية.

يشار إلى أن برنامج "بيجاسوس" قادر على تشغيل كاميرات أو ميكروفونات الهواتف الخلوية وجمع بياناتها.