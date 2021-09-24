مايكروسوفت تكشف جيلاً جديداً من الكمبيوتر اللوحي سيرفيس

23 سبتمبر , 2021
كشفت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب نسخة جديدة من الكمبيوتر اللوحي سيرفيس بشاشة أكبر، ومعالج أسرع من إنتاج شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل كورب، لتعزيز وجودها في سوق معدات الكمبيوتر.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن إعلان مايكروسوفت عن سيرفيس برو8، قبل موسم عطلة عيد الميلاد محاولة لمنافسة الأجهزة المماثلة من إنتاج أبل، وسامسونغ، وغوغل.
وفي حين كان بعض المستهلكين ومحللي قطاع التكنولوجيا يشكون في دخول مايكروسوفت سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي، بعد عقود من التركيز على البرمجيات، حققت الشركة زيادة في أرباحها وحصتها السوقية.
ويحتوي الجهاز الجديد سيرفيس برو8 على معالجات وبطاقات رسوم جديدة، تقول الشركة أنها ستزيد سرعة عمل الجهاز 40%، وعرض الرسوم 70%.
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