شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: مبعوث أمريكي يزور السودان الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص سيتوجه إلى السودان، الأسبوع المقبل، للتأكيد على الدعم الأمريكي لهذا البلد بعد محاولة الانقلاب.



وقال مجلس الأمن القومي في بيان، إن سوليفان شدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أن ”أية محاولة من جانب عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، والمساعدات المزمعة“.

والثلاثاء الماضي، أعلن التلفزيون السوداني الرسمي عن محاولة انقلابية فاشلة على الحكومة الانتقالية الحاكمة.