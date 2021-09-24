شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عباس: نجري حوارات "بناءة" مع واشنطن ونطالب بمؤتمر دولي للسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية تجري حواراً وصفه بـ ”البناء“ مع الإدارة الأمريكية، لاستعادة العلاقات وضمان إلزام إسرائيل بالاتفاقيات، داعياً لمؤتمر دولي للسلام.



وقال الرئيس عباس، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”نجري حوارا بناء مع واشنطن لاستعادة العلاقات وضمان التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة“.

وأضاف: ”أطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام، وتحت رعاية الرباعية الدولية فقط دون غيرها“.