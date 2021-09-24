دفنها في مقابر الصدقة.. تخلص من زوجته واستعان بشقيقه لإخفاء الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، وقسم شرطة أول بنها، غموض العثور على ربة منزل مقتولة وجرى دفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وكان دائم الاعتداء عليها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، باختفاء "م.ف.ا" 25 عامًا، ربة منزل.

تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" بائع متجول، بضربها بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، واستعان بشقيقه وأحد أصدقائه ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت.

تبين من التحقيقات أن الزوج والزوجة يقطنان بمنشية النور ببنها، وأنهما متزوجان عرفيًا وأنه دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها ماتت خلال تعديه عليها باستخدام عصا خشبية.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.