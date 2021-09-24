55 ببغاء و16 قردًا.. اللقطات الأولى داخل مزرعتين لتربية حيوانات وطيور مهددة بالانقراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات مداهمة مزرعتين بدون ترخيص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض بمدينة الشيخ زايد.

تحريات المباحث توصلت إلى أن مالكي المزرعتين يعملان على تجميع الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض للاتجار فيها متخذين من المزرعتين مسرحا لنشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية من شرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع أمن الجيزة المزرعتين وتبين أنهما عبارة عن مأوى عشوائي لتربية تلك الحيوانات.

أمكن ضبط عاملين والتحفظ على (55 ببغاء - 16 قردا - 23 سلحفاة) جميعها مجهولة المصدر مهربة ومهددة بالانقراض ومحظور الامساك أو الاتجار بها وغير محصنة بيطريا.

جرى إيداع المضبوطات إحدى الجهات المختصة لرعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.