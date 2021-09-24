معين الشعباني: المصري البورسعيدي واحد من أكبر 4 أندية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال التونسي معين الشعباني، المدير الفني الجديد للنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، إن النادي المصري من أكبر 4 أندية في مصر مع الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

وأضاف "الشعباني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، أن النادي المصري نادي شعبي كبير، وأنه تعود على الضغوط خلال فترة توليه تدريب نادي الترجي التونسي.

وأكد على أنه وضع استراتيجية عمل على مستوى عالمي تحتاج لاعبين على مستوى عالي من الجدية، وهناك تحديات منها ضيق الوقت، ومباراة الفريق التي سيخوضها منتصف الشهر المقبل في البطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهناك سباق مع الزمن.

وأضاف: "مسئولية الهزيمة تقع على المدرب قبل اللاعبين، وأنا مستعد لذلك".