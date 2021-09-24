عبدالحليم علي مدير الكرة بالمصري: "جئنا لحصد البطولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال عبدالحليم علي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، إنه على الإعلام مساندة النادي المصري كونه مقبلًا على بطولات عديدة، ويمثل مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد "عبدالحليم"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي المصري بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، أن النادي المصري له تاريخ كبير وجماهير عريضة.

وأضاف: "جئنا لكي نجتهد ونحصد بطولات، ولا يوجد لاعب قديم وآخر جديد، فالكل يتساوى، وعلى اللاعبين تحقيق طموحات الجماهير".