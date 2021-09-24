شرطة المسطحات تضبط 189 قضية متنوعة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

أسفرت عن ضبط 45 قضية فى مجال المحميات الطبيعية ضبط (2 مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض والاتجار فيها داخل مزرعتين كائنتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة).

كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليهما، وبلغ إجمالى المضبوطات (55 ببغاء - 16 قردا - 23 سلحفاة جميعها مجهولة المصدر مهربة ومهددة بالإنقراض ومحظور الإمساك أو الاتجار بها وغير محصنة بيطرياً - 4 محنطات حيوانية)، وتم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.

فى مجال عوادم السيارات، تم ضبط 144 سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرتى أمن ( القاهرة – الجيزة) وضبط 43 مخالفة متنوعة لقانون البيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال حماية البيئة.