تونس تخفف قيوداً كانت فرضتها لكبح تفشي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:18

طوابير أمام مركز تطعيم ضد كورونا في تونس

عربي ودولي

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قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، رفع حظر التجول الليلي المطبّق في البلاد منذ العام 2020 ضمن الإجراءات التي كانت مفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

كما أقرّ ضرورة إبراز شهادة تطعيم كاملة خلال المشاركة في التظاهرات العامة والخاصة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأحد، على ما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الجمعة.

وبينت الرئاسة أنه سيتم «السماح للأشخاص، الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19، بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح».

وسجلت البلاد أعلى نسبة للعدوى بالفيروس بين 7 و13 يوليو بأكثر من 55 ألف مريض. واليوم، تراجعت هذه النسبة بسبع مرات. كما انخفضت أعداد الوفيات بشكل لافت.

وسجلت البلاد، التي تضم حوالى 12 مليون نسمة، الأربعاء 556 حالة مرض جديدة وتوفي سبعة أشخاص بالفيروس، حسب وزارة الصحة.

ويفسر هذا التراجع بتكثيف حملات التطعيم ووصول شحنات كبيرة من اللقاحات للبلاد في شكل هبات من عدّة دول.

وتلقى حوالى خمسة ملايين شخص تطعيماً بجرعة واحدة و2,6 مليون تطعيم كامل.

وتقدر وزارة الصحة بلوغ نسبة تطعيم بـ60 في المئة من عدد السكان بحلول نهاية أكتوبر القادم.

المصدر: آ ف ب